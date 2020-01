Das Hubschraubermuseum....

Es hat und das mächtig. Aufgeräumter, übersichtlicher und auch meistenteils gut beschriftete Ausstellungsstücke. Das es in den Hallen so im Januar recht kühl ist könnte am Winter liegen. Wozu hat man Jacken? Ich habe mich bei den unzähligen Modellen nicht so lange aufgehalten und mich mehr auf die Originale konzentriert. Für alle die tiefer in die Materie eindringen wollen: Es gibt auch eine große Zahl von Antrieben und Rotorblättern, die gut erklärt sind.Das Einzige, was mir gefehlt hat, wäre eine Tasse Kaffee zum Aufwärmen gewesen (kleiner Tipp).Überziehe heute ausnahmsweise mal das selbst gesetzte Limit von 30 Fotos. Hoffe, ich Langeweile niemanden.