Brocken: Ich war mal wieder weg….. zum 4. Mal !

98. Brocken Tour /Harz, bei stark sommerlichen Temperaturen!



" Extreme Brandgefahr im Oberharz...... !!"

Meine Reise begann spät, nämlich erst gegen 11 Uhr. Mein Weg führt , u.a. über die Immenser Landstraße ( Burgdorf – Immensen/ Richtung Hämelerwald A2), dort fuhr ich auf die berüchtigte A2, dich es war wenig Verkehr. Meine Geschwindigkeit legte ich , um , 120 KM/H an und erreichte so Wernigerode gemtl. gegen 12 :22 Uhr . Dann begann der „ Aufstieg `gen Schierke ( im Zentrum des Brocken Massivs, 630 m ü NN:, wo ich um 12:34 ankam; wieder am Kurpark, parkte gegenüber dem Kurpark Cafe , kehrte dort ein und genoss den tollen Kaffee, um mich dann gegen 12:58 Uhr auf den Wag zu machen.Heute sollte die Route die Brockens Trasse hoch gehen ( 2,1KM) bis zum Abzweig in den Königsberger Weg 8 Ski Loipe im Winter) -dann bis zum Kollonnenweg( Betonplattenweg), rechts Hoch, bis an die Bahnlinie , dort 2,2 KM seitlich entlang wieder bis zur Brocken Straße und dann links abbiegen 750 m 12-17 % den Rest zum Brockenplateau.Die Sonne schien gut , es war Trocken, leichter Wind wehrte um mich herum und bewog mich angesichts auch der 29 Grad, im Ferien Oberkörper zu wandern. Die Sonne war leicht eingetrübt. So marschierte ich „recht gemütlich“ diesen Weg und erreichte schließlich gegen 13:28 Uhr die Spitze. Verweilte dort nur kurz. Die Sonne hatte nun zugelegt , ich Denke in der Sonne 44 Grad , im Schatten 31, leichter Wind, dich die Sonne war klarer am Firmament, trotzdem zog ich mir nichts drüber.Nun lagen nochmal 11 Km , Jedoch kontinuierlich bergab, vor mir. Bisher waren mir , überraschend, wenig Menschen begegnet, möglicherweise auch deshalb weil ich erst an ca. 14:45 Uhr die Haupt Wanderstrang 8 Brockensstraße erreichte und die Massen, da Mittagszeit bereits deutlich überschritten, wohl schon wieder an mir vorbei waren , gen Bahnhof Schierke oder eben Torfhaus oder Braunlage.Mein Rückweg war ähnlich. Jedoch jetzt bog ich , nach ca. 1000m Oberer Königsberger Weg, rechts ab und überschritt die Kalte Bode gen West,( kein Holzsteg mehr dort , wurde vor 18 Monaten abgebaut.) . Hier war sie nur noch ein Rinnsal und eine Überquerung war leicht. Da ich Getränke Defizit hatte, nutze ich die Höhenlage der Kalten Bode und füllte meine Trinkflasche mit dem ca. 12 Grad Kühlen Wasser. Ich dachte mir, hier oben ist dieses Wasser sicher noch ohne Bakterien. Es schmeckte! Dan setze ich nun, auch der Westseite der Kalten Bode meinen Rückweg von nun , von hier aus immer noch fast 8 Km fort, wobei ich jetzt 50 % schattige Stellen hatte, was ganz gut war, den die Sonne brannte nun deutlich mehr , wen man sie abbekam.Nach dort weiteren 40 Minuten begannen meine Oberschenkelpfannen leicht zu Schmerzen, war solche langen Touren nicht mehr gewohnt und es war leicht ärgerlich, dich ich belies es bei dem zügigen Rhythmus, bergab.Je länger ich unterwegs war um so sehnlicher kam der Gedanke an ein Kühles Radlerbierchen und ich freute mich darauf , das im Kaffee am Kurpark bei Ankunft zu mir zu nehmen, den das Wasser der Kalten Bode war bereits getrunken.Spät , so gegen 18:10 Uhr erreichte ich das Gasthaus und genoss das ersehnte Bierchen und kam damit leicht wieder zur Erholung. Die Gaststätten in Schierke waren überwiegend voll, das konnte ich feststellen, weil ich von Norden her quasi direkt 1,4 Km Mitten durch marschieren musste um zum Kurpark Cafe zu gelangen, Schiere hatte viele Wochenend- Gäste.Hoffe das die Bilder gefallen und reizen , dort zu Wandern.