Bergwandertouren im Harz:

"100 mal Brockenplateau",

immer mit Wanderstab, Einem oder gar Zweien, aus Fichtenholz





Als ich auf dem Weg von interessierte Wandern, auf meinen Wanderstab, angesprochen wurde, fiel mir erst auf, das ich Heute, zufällig, den Stab genommen hatte, den ich zu meiner ersten Brockentour , am 10. August 2014, mitgeführt hatte. 5 Jahre und 10 Tage her !Er ist zwar ca. 6 cm kürzer geworden aber sonst voll in Takt und es ist ein Einzelstück, das man auf der Welt nur einmal hat ,mein Wanderstab.Ich bin derzeit im Besitz von 39 Wanderstäben , in ähnlicher Form. Es sind Fichtespitzen aus dem oberen Brockengebiet, Ich fand sie, nicht weit, Abseits, der Wege. Umgefallene Fichten, jungen Art, ca. 4- 8 Jahre Alt , gut 6 m lang und die oberen 2,70-3 m brach ich ab, schlug die seitlich herausragenden Kleinen Ästchen ab und nahm sie dann mit nach Haus, wo ich sie dann , wenn ich Lust hatte, gemtl. von Hand, bearbeitete. Glättete, auf ca. 1,80- 1,90, kürzte, verschiedene mit Leinoelfirnis einrieb und sie mit gelbem, stabilem Klebebande an 3- 4 Stellen umlegte.Diese Stäbe sind recht leicht, so um 450- 480 Gramm, sehr stabil und diese Stäbe helfen 15-25 % Körperenergie einzusparen, je nach Gelände. Manche Wanderungen , z. B. Ilsenburg, Herman- Klippe- Hirtenweg , da benutze ich Zwei dieser Stäbe und man konnte damit , den Rhythmus der Beinbewegungen anpassen und diese 3 Km mit 15 -17 % Energiesparend absolvieren. Die Stäbe machen keine Polster dreckig oder beschädigen diese(z. B. im Auto), alle eckigen und stumpfen stellen habe ich geglättet! Also ein alles durchdachtes Hilfsmittel, vorwiegend im Ansteigenden Gelände.Nun das zu meinen Wanderstäben. Interessierte müssten mit 12-15 Euro rechnen, wenn sie einen davon haben möchten. Den, den ich gestern benutze, siehe Beschreibung oben) den gebe ich nur her, wenn er ersteigert wird, in einer Auktion, Abfanggebot 150,- Euro ( Steigerungen 10,-)Ich wiederhole, davon gibt es nur „diesen Einen“ in dieser Welt!Wer einen Wanderstab erwerben möchte, sollte mich bei der nächsten Wandertour zum Brocken treffen. Den Termin gebe ich auf Myheimat bekannt und den Ort wo ist Starte und die Uhrzeit.