13 Monate mit der Familie auf See - Vortragsabend beim SSV Schillerslage

Burgdorf : Sport- und Schützenheim |

Familie Wendl aus Steinwedel ist mit ihren 3 Kindern über ein Jahr lang auf ihrem Segelboot über den Altlantik und durch die Karibik gereist. Beim SSV berichten sie über das Abenteuer

"Langfahrt mit Kindern – ein besonderer Erlebnisbericht"

Die Segelsparte des Sport-und Schützenvereins Schillerslage beginnt ihre "Zwangspause" wieder mit einer Reihe spannender Winterseglertreffs. Am Dienstag, den 28.11.2017 um 20 Uhr ist Familie Wendl aus Steinwedel im SSV-Vereinsheim (Rapsfeld 13, Schillerslage) zu Gast. Sie hat das gemacht, wovon viele nur träumen: Annette und Stefan Wendl sind mit ihren 3 Kindern einfach ausgestiegen und haben über ein Jahr lang auf einer 13-Meter-Segelyacht den Atlantik besegelt.Auf ihrer Reise entdeckten sie wunderschöne Ecken der Welt. Von Heiligenhafen ging es mit der "Anna" auf eine 24.000 km lange Reise über die Kanaren, die Azoren bis in die Karibik.Was die Familie alles erlebt hat, wie es war über einen so langen Zeitraum auf engem Raum zusammen zu leben und was es am Ende gebracht hat - das berichten Annette und Stefan Wendl in ihrem Vortrag mit vielen Bildern und verraten Tipps und Tricks zu einer Langfahrt mit Kindern.Gäste sind selbstverständlich herzlich willkommen! Der Eintritt ist natürlich frei!Die SSV-Segelsparte bittet vor Ort um eine kleine Spende. Diese wird auf Wunsch der Anne-Crew für die Hilfe in den im September 2017 von Hurrikan „Irma“ stark gebeutelten Karibikstaaten.Termin: 28.11.2017 (Dienstag), 20.00-22hOrt: SSV-Vereinsheim, Schillerslage (Rapsfeld 13)Referenten: Annette & Stefan WendlVorab-Neugierige können hier schon einmal schauen: http://www.anne-ahoi.de/