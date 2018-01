12. Fackelwanderung am Grafhorn am 3. Februar 2018

Liebe Freundinnen, Freunde, Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern, Naturfreundinnen, Naturfreunde, Nachbarn und Bekannte,



wir wünschen Dir/Ihnen ein frohes und erfolgreiches neues Jahr.



Wir sind schon von vielen Interessierten angesprochen worden, wann denn nun die mittlerweile 12. Fackelwanderung am Grafhorn stattfinden wird. Dieses Jahr laden die Naturfreunde und "Out of Immensen" zur Fackelwanderung am 3. Februar 2018 ab 15:00 Uhr am Naturfreundehaus Grafhorn ein.



Erstmals wird in diesem Jahr auch die Jägerschaft Burgdorf am Naturfreundehaus am Grafhorn mit ihrem Infomobil vertreten sein, bei der die Jäger gern Fragen von interessierten Besuchern der Fackelwanderung beantworten und umfangreich über die Arbeit der Jäger und den Naturraum Wald Informieren werden. Wie gewohnt, können vor der Wanderung aber auch wieder warme Getränke genossen und die notwendigen Fackeln erworben werden, so dass bei der einsetzenden Dämmerung dann stimmungsvoll die traditionelle Winterwanderung im Burgdorfer Holz stattfinden kann.



Christian Helmreich, Naturschutzbeauftragter der Stadt Lehrte, hat dazu wieder eine interessante familiengerechte Wald-Wanderung ausgearbeitet, die schließlich bei Dunkelheit im "Tannenbaumwald" am Naturfreundehaus enden wird.



Vor und nach der Wanderung warten am Lagerfeuer dann wieder die legendäre Feuerzangenbowle, heiße und kalte alkoholfreie Getränke, Stockbrote für die Kinder sowie lokale Grillspezialitäten.



Weitersagen und weitere Freunde mitbringen ist - wie immer - kein Problem.





Wir freuen uns auf euch/Sie



„Out of Immensen"

Frank Vahldiek, Harald Camps, Karsten Spitznagel, Klaus-Jürgen Dralle, Gerald Gärtner und Udo Bellack



P.S.:

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Bitte deshalb an wettergerechte und warme Kleidung denken. Die Wanderung startet vor Einbruch der Dunkelheit.