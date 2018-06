Zeugen gesucht!

Ich fuhr mit meinem Roller die Brücke hinauf in Richtung Heessel. Hinter mirfuhr ein dunkler VW-Touran, dem es wohl nicht schnell genug vorwärts ging,da mein Roller nur mit etwa 40 Km/h die Steigung schafft. Obwohl auf derGegenspur andere Autos entgegenkamen, setzte der Touran zum Überholen an.Da überholen auf der Brücke Verboten ist, gekennzeichnet durch die durch-gezogene Linie, störte dieses den etwa 60-jährigen Fahrer nicht, so dass derGegenverkehr zum Ausweichen gezwungen wurde. Der Touran, der auch eineetwa 70-jährige Beifahrerin im Wagen hatte, fuhr sehr dicht an mir vorbei, sodass ich fast die Kontrolle über mein Leichtkraftrad verlor und sogar der Außen-spiegel des VW-Touran mich leicht berührte. Da ich mich in der Mitte der Spurbefand, musste der Touran weit über die Linie fahren, dieses müssten die entgegen-kommenden Fahrer bemerkt, und sich ebenfalls erschrocken haben.ich versuchte den Fahrer an der nächsten Ampel zur Rede zu stellen, doch dieserentzog sich einer Unterhaltung durch Gas geben.Das Kennzeichen des grauen VW-Touran ist mir bekannt und beginnt mit: H-DP...Es wäre von nutzen, wenn sich weitere Zeugen melden würden.Ich will, das dieser Fahrer für sein sinnloses und Lebensgefährliches Fahrmanöverzur Rechenschaft gezogen wird.Danke für eure Mithilfe, Gruß Oliver Suppelt