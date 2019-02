Wenn Radfahrende sich Chaotisch verhalten......

Radfahrende müssen höhere Bestrafungen fürchten.

Zu viele verhalten sich chaotisch und Gefährlich und sie Gefährden sich Selbst

Ich spreche hier und Heute nicht über die Verhaltensweisen der Kraftfahrenden, Heute wende ich mich an alle , die im Innenstadtbereich mit dem Rad unterwegs sind. Nach meinen langen Beobachtungen im Bereich des Kreisels Südost Burgdorf, darf ich getrost folgende Feststellungen treffen. Von 100 Radfahrenden hier im Bereich war es nur 25 , die sich so verhielten wie auch die Polizei vorschlägt. 75 jedoch und das sind immerhin 70 % , Fahren Dumm, Gefährlich, nicht nachvollziehbar oder unberechenbar und damit Falsch! Von diesen 70 % müssten 40 mit hohen Strafen belegt werden ( wenn man sie erwischen würde, bei Kontrollen! ) und der Rest mit Ordnungsgeldern, die man Vorort und direkt einziehen müsste. Was ich noch beobachten konnte: Von den 100 fahren gut 65 – 70 mit einheitlichen Dunkelgrauen oder Schwarzgrauen Bekleidungen, so dass viele im Dämmerlicht , morgens oder gegen Spät Nachmittag, kaum zu erkennen sind. Das sind die Kandidaten, die umgefahren werden, weil der Kraftfahrer diese kaum gesehen hatte und sie waren eher urplötzlich vor dem Fahrzeug .Toi, Toi Toi,, bisher ist es bis auf geringe Ausnahmen immer nochmal Gut gegangen, bisher nur 2 Unfälle mit Radlern am Kreisel seit gut 4 JahrenMeine Meinung dazu: Es wird wirklich Zeit das vermehrt wieder Kontrollen hier statt finden, oder mindestens Zivil -Beobachtungen den gesamten Tag über, um das Ausmaß Wahr zu nehmen, um danach ,schwerpunktmäßig ,vorzugehen gegen dies „ Chaoten, die keine Regeln befolgen und andere Menschen Gefährden und, die zu Irritationen im Straßenverkehr führen und die Schuld immer dann bei anderen Suchen!