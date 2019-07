Nur einen Heckflügel !

Heute Morgen ein komids´scher Prozeß am Himmel , im Osten,dast direkt über dem Kreisel Südost Burgdorf, in ca. 100 m Höhe.Ein größerer Hubschrauber mit Tramnsport Hubschrauberton...,dreht, fast 2 Ganze Runden in Schräglage übe rdem Kreiselbereich,dann verschwindet er wieder......... Was war den Das?Was für ein Huibschrauber war das ? Hatte er was vergessen ?