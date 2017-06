" Urheberrechtverletzung"

Bin zur Zeit noch ein wenig geschockt, da ich diesem User so etwas nicht zugetraut hätte.Vielleicht höre ich hier auch ganz auf, da ich das Vertrauen in dieser Seite verloren habe.So, das musste ich mir mal von der Seele schreiben.Ach so , Screenshots existieren von diesen Aufnahmen und ich bin am überlegen Gerichtliche Schritte einzuleiten.Gruß,Reinhold Peisker