Unfall im Kreisel Weserstr. .

Edekamarkt Weserstr. von der B188 und von der Schillerslager Str.

gesperrt, ( 18:40 Uhr )



Ein schwere Verkehrsunfall hat sich im Bereich Kreisel Schillerslager Str/ Weser Str, vor ca. 60 Min ereignet, die Zufahrt zum Edeka Markt ist derzeit von der Seite her, für alle Kraftahrzeuge ,gesperrt.

Die Möglichkeit zum Einkauf ist aber vorhanden , sagte die Markt Abgestellt, man muss nur " über di e Bus Fahrtspur " kommen, der Poller ist gesenkt worden!

So wie die Situaion , im ersten Vorbeifahrt Augenschein , war ein Kraftfahrzeug " Zweimal" in einer Situation verwickelt , möglicherweise alkoholisierter Fahrer ?

Nach den Spuren zu urteilen und dem Dreck auf dem Fahrbahnrand Schillerlager str, ist ein Fahrzeug fast geradeaus gefahren , auf den Kreisel und hat dort mind. das Verkehrsschild platt gemacht, dann zurück gesetzt , zu weit , halb in den Graben beim Elektron Geschäft, dann wieder raus, um den Kreisel rechts herum und dann abgebogen Richtung Edekamarkt, dabei einen Radfahrenden umgefahren.

Was wirklich passiert war , in ca. 1 Std.

Jedenfalls sah es anfangs so aus , (Polizeifahrzeuge und Anzahl Beamter), als wenn dort ein Überfall stattgefunden hätte, das war aber nicht der Fall !

