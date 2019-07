Totschläger auf unseren Straßen......?

Verhalten im sich aufbauenden Stau und letztlich im Stau ist erheblich Verbesserungsbedürftig.



--Realitäten die ich zu oft schon erlebte !---



Alle Fahrzeuge , obwohl alles Still steht, haben die Hauptscheinwerfer an und der Motor läuft, 3,4 Minuten, dann setzt sich der Stau wieder 25 m in Gang, dann steht wieder alles . Das wiederholt sich 4, 5 mal und alle haben die Hauptscheinwerfer und den Motor an,

Tja und 1,3 KM vor, stirbt gerade ein Mensch weil er verbluten in seinem Fahrzeug , in dem er schwer eingeklemmt war……!

Dämmerlicht, so gut wie alle PKWs haben das Abblendlicht an auf der Bundes Autobahn. Dann , plötzlich beginnt sich der Verkehr zusammen zu drücken, alle 2 Fahrspuren sind rel. viel Befahren und die Geschwindigkeit von vor 140 – 150 muss auf 120 reduziert werden.Dann kommt ein Baustellenbereich. Schon 1,5 KM vorher wird angezeigt 100 KM/H; was passiert ?Unverbesserliche Totschläger Fahrer, rasen mit um die 150 – 160 KM/Han der rechten Kolonne , die mittlerweile auf 90- 100 KM/H reduziert hat, vorbei in Richtung der Baustelle.um noch möglichst viele dieser(in ihren Augen) „ Störer“ hinter sich lassen zu können. 1000 m vor der Baustelle: Tempo 80 vorgeschrieben, die rechte Fahrspur wird insgesamt weiter langsamer und die Fahrzeuge dort Fahren , komischerweise ihre Abstands- Vorgaben herunter, es wird also immer Enger und immer Dichter….. und dann kommt dieser Totschläger mit seinem „Es Ju Bie“ mit über 150 vorbeigerast, immer noch und jetzt, bereits ,80 KM/ H schneller als zulässig, gefährdet er andere Menschen, vorsätzlich.Spätestens hier müsste so ein Fahrer 1 Jahr Führerschein Entzug bekommen 2.500 Euro Geldstrafe und das Fahrzeug wird so lange beschlagnahmt , bis der Prozess vor einem Gericht geführt und ein Urteil erfolgt ist!Komisch ist: Hier gibt es keinerlei Kontrollen oder Blitzer……..Nun, 500 m vor der Einfahrtsspur in die Baustelle ist Tempo 60 und die rechts fahrenden reduzieren noch einmal deutlich auf 55- 65 KM/H , der „Es Ju Bie“ hingegen hat jetzt einen vor ihm fahrenden erreicht , rast mit 90 KM/H in die Baustellen Einfahrt und fährt , abbremsend , nun, auf den vor ihm fahrende (70 KM/H ) bis auf 2 m auf … uns „ schiebt diesen Störer ?“ , nun kontinuierlich vor sich her. Beide Fahrspuren sind voller Fahrzeuge.Dann werden alle Fahrzeuge , auf beiden Fahrtstreifen immer langsamer und es kommt zu Stopp and Go. Der Raser hält bei Stillstand nur gut 1 m hinter dem , der vor ihm hält…..viele auch die Klima Anklage, Radio, etc.. pp.Wenn es zum Stillstand kommt stehen auf 100 m nun 14 Fahrzeuge rechts und 15 Fahrzeuge links mit Abstand von 1- 1,5 m , mir blendenden Hauptscheinwerfern und laufenden Motoren hinter rund neben einander…..Die Abgase verteilen sich nicht nur an einem Fahrzeug.Das ganz Schlimme an dieser Art des Staus, keiner hält eine Sicherheitsabstand von wenigstens 5-6 m auf den Vordermann, sondern so gut wie alle stehen 1- 1,50 m Dich t auf den Vordermann.Hauptscheinwerfer sind immer noch an, das Gebläse für Außenluft nach innen und die Klima Anlagen laufen auch, sowie natürlich der Motor,er könnte ja nicht mehr anspringen wenn man ihn ausmacht ! , die Stillstandzeit hat sich nun mittlerweile auf 7-8 Min erhöht, doch alle haben die Hauptscheinwerfer an, den Motor , Gebläse Klima Anlage etc.. pp.Dann geht es doch weiter, in der rechten Schlange, die Linke steht noch…,einer der etwas hinter den „Es Ju Bie“ steht , rechts reagiert 5 m zu langsam, es entsteht zwischen ihm und dem an sich Vordermann, ein Loch … Tja, das sieht auch der „Es Ju Bie“. Fahrer, er lenkt scharf nach rechts und fährt dem gerade anfahrenden vor „ die Karre. Dann steht die Kolonne vor ihm ( rechts) wieder und sein „Es Ju Bie „ steht nun halb auf der re. Seite und halb auf der Linken und „ blockiert 2 Fahrtspuren zugleich…„Es ju Bie..!“Rücksichtsloses Verhalten kommt,zum Dichten Auffahren und erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung ,noch hinzu, aller spätestens jetzt müsste dieser Verbrecher , der vorsätzlich gegen alle Regeln verstößt, 5 Jahre den Führerschein abgeben und 25.000 Strafe bezahlen müssen und nach 5 Jahren muss er erst eine MPU machen bevor er danach. Noch einmal , komplett, den Führerschein machen darf.Leider gibt es solche Strafen bei uns nicht, von den Verbrechern , dieser Größenordnung, mittlerweile gut 15 % ! Auch deshalb gibt es diese schweren Unfälle! Rücksichtslose Raserei , vorsätzlich begangen. Schlimme Zustände !Doch schauen wie noch einmal zurück, in den Stau. Alle, auch der „Es Ju Bie“- Fahrende, haben Hauptscheinwerfer an, stehen quasi schon 30 min im Stau Motor an Gebläse an Klima an Radio an etc.. pp.Man müsste einmal die Luft dort Messen, wo das passiert, nach 2 Minuten , nach 10 min und nach 30 min. Diese Luft möchte ich nicht einatmen ! Doch offenbar sind 80 % der im Stau sich befindlichen mir Sauerstoff Geräten ausgestattet ?Oder unempfindlich gegen Abgase ?Oder finden es „ Geil „ im Stau zu stehen ?Und dann kommen plötzlich Rettungsfahrzeugen…….. , weil sich 1,3 Km Voraus, ein schwere Unfall ereignet hatte, schon vor 30 Min. Und der „Es Ju Bie“ steht immer noch, quer Beet, auf 2 Fahrspuren und kann nicht vor und auch nicht zurück, weil alle bis auf 1 m auf gefahren sind, er auch auf den Vordermann……………………Das zum Stau und Das, zu „ Es Ju Bie !“ und ähnliche Fahrzeuge!Das was hier steht, sind reale Darstellung was passiert. Gerade 2 Tage ist es her , als ich in eine solche Situation auf den A 7 kam und das erlebte.Dies ist kein Einzelfall sondern kommt auf Deutschen Straßen zig tausendfach , jeden Tag vor. Totschläger verursachen einen tödlich verlaufenden Unfall und es juckt sie gar nicht .Weil das so ist ,muss das Gesetz in seinen Strafen erheblich verschärft werden und im Einzelfall so ausgelegt werden wie ich oben berichtete.5 Jahre Führerschein Entzug, Fahrzeug beschlagnahmen( weil möglicherweise ja das Bußgeld nicht bezahlt werden kann) , 25.000,- Euro Geldstrafe, nur das würde möglicherweise auch „Es Ju Bie“- fahrende, Einhalt gebieten und, noch mehr Kontrollen.Gerade in Baustellenbereichen!Und : Fahrzeuge müssten eine automatische Abschaltung bekommen, wenn sie länger als 1 Min zum Stehen gekommen sind! Damit die Umwelt nicht derart belastet wird !