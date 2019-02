Radfahren in Burgdorf oder , überhaupt.....

Die absurde Verhaltens- und Fahrweise ganz schön vieler Radfahrender

Tagtäglich zu Sehen, im Ort Burgdorf:Eine ca. 50 jährige Frau kommt auf dem Fußweg , der Falschen Fahrtseite, ist bis auf ca. 15 m an den Zebrastreifen herangefahren, hält an und steigt von Rad, geht zu Fuß über den Zebrastreifen ,bis zur anderen Seite, bleibt innen auf der Straße, steigt wieder auf das Rad und fährt nun, auf der richtigen Seite, in die Stadt…. ??? Ich frage die Datenschützer, warum darf man diese Frau nicht mit einem Foto in öffentlichen Medien zeigen?Muss hier nicht reagiert werden..? Wer ist zuständig für Radfahrende ...??