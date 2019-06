Psychisch gestörter Motorradraser, rast mit ca. 130 KM/ H, über die Uetzer Straße

21:13 Uhr,

Per Audio -Erkentniss und Motor(auspuff)- Klang,



befürchtete ich , das dieser Motorrad Fahrer , wenn er den Kreisel verässt, seine Maschine hochjagen wird in Richtung Ostlandring, .Und um 21:13 Uhr war es dann soweit.Der Typ zog bis zum 4. Gang seine Maschine, jeweils bis zum Anschlag der Drehzahl , hoch und erreichte so, wohl , bevor er Gas wegnahme, auf der Uétzer Straße, die Kreuzung Ostlandring mit wahrscheinlich 130 KM/H , eher er abbremste. Innerhalb geschlossenem Ort! Burgdorf !Und wieder konnte sich, ein psychisch Kranker Motorrad Raser, seine Gier befriedigen, innerhalb einer Ortschaft, wo Tempo 50 gilt, sich als Superraser betätigen und, zugleich eine schwerwiegende Gefahr, für alle in diesem Bereich, schaffen, . Die Uetzer Straße geht fast 1000m geradeaus, passiert u. a. einen Friedhof :Wo sind die Zeugen, die die Polizei anrufen ? Chourage ? Nicht vorhanden, sie lassen sich eines Tages eher von solch einem Kranken Menschen Tot fahren.Ich frage , wie lange dürfen solche Raser in Burgdorf noch ungestraft agieren?Wann gibt es das erste Todesopfer und alle Ftagen dann wieder, wie konnte das denn passieren ?Na, ist doch Klar , wo Rechtsfreie Räume zugelassen werden geht sowas !