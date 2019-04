Parkanlage - Eine eher traurige beobachtung der Hundehalter

Da mein Fahrrad grad nicht fahrbereit ist, habe ich letzten Freitag die Zeit für einen kleinen Spaziergang genutzt. Mit einem Buch bewaffnet suchte ich mir eine Bank im Park aus. Nebenbei beobachtete ich auch die anderen Leute die duch den Park eilten. In der heutigen Zeit hat natürlich jeder viel Zeit. Die Radfahrer rasen durch den Park und natürlich steigt jeder an der Fußgängerbrücke ab.Die Hundehalter fand ich jedoch interessanter. Vorweg möchte ich sagen das ich nichts gegen Hunde im Allgemeinen habe. Ich finde nur das sie in einer kleinen Stadtwohnung nichts zu suchen haben. Diese Tiere gehören aufs Land wo sie viel Platz haben.Obwohl schon seit Tagen die Leinenpflicht gilt scheint das keinen zu interessieren. Von den 10 Hundebesitzern, die ich gesehen habe, hatten nur 3 ihr Tier an der Leine geführt. Von den 7 haben es zwei Frauen besonders "gut" gemacht.Die eine hat ihren Hund auf dem Kinderspielplatz (Bolzplatz) spielen und laufen lassen. Das Schild das dort Hunde verboten sind hat sie garantiert gesehen...Bei der anderen Frau hätte ich mir gewünscht das man ihr den Hund wegnimmmt. Sie hatte zwei Hunde dabei. Beide ohne Leine. Zusätzlich noch ein kleines Kind. Während der kleinere Hund brav am Kinderwagen blieb, ist der andere ziellos herumgerannt. Obwol sie ihn 20, 30 mal rief hat dieser Hund nicht gehört. Und so kam es wie es kommen musste. Das Tier stürmte plötzlich auf einen kleinen Jungen los der an diesem Abenteuerpfad (Barfußpfad?) herumlief. Der Vater hatte das schon kommen gesehen und war schneller bei seinem Kind als das Vieh , welches natürlich weiterhin nicht auf das Frauchen hörte. Obwohl er sie angesprochen hatte ging sie einfach weiter...Ich finde es schade das es offenbar keine Kontrollen gibt. Ständig hört man in den Nachrichten wie Hunde Personen angreifen. Warum ist es so schwer wenigstens an und um den Kinderspielflächen die Hunde anzuleinen. Wenn so ein Tier auf ein kleines Kind zustürmt ist das immerhin so als würde ein Pferd auf einen Erwachsenen zulaufen. Und wie würdest du dich dabei fühlen? Bestimmt ganz toll und du hättest auch kein bisschen Angst dabei, nicht wahr?