Motorrad Raser in Burgdorf, Anzahl , seit 1 Wochen verdreifacht

Die Lärmer sind wieder unterwegs und

sie erschrecken Menschen.

... aha, gerade rast wieder einer(1646 h) durch Kleinen Brückendamm .. Lärmernd..

. und sie Gefährden !.Exhibitionismus unter einer großen Anzahl von Motorrad Fahrern( es gibt zum Glück auch viele Vernünftige, die man auch erkennt, da man sie fast gar nicht hört (normal Auspuff..)) ist sehr ausgeprägt.Höchste Bschleunigung, größter Lärm, Hunderte Erschrecken und 100erte Gefährden mit Raserei .Das sind Tatsachen die man hier , mittlerweile wieder tagtäglich, (wenn es trocken und rel, Warm ist ..) erlebt. Doch keine Kontrollen , nicht mal Beobachtungen ..., Polizei gibt es gar nicht mehr! So scheint es. Oder sie stehen in einer Tempo 30er - Zone, in der Seiten- strasse und hängen sich hinter einen Gurtmuffel, der in diesen langsamen Bereich mit 28 KM/H gemtl. durch den Ortsteil fährt..., den holen sie sich und kassieren ab !Tatsachen !Nun ,was Polizei angeht, die können nicht an allen Ecken sein oder sich mal `ne Stunde in dem Bereich Aufhalten, wo schon viele Rasrer entlang gebrettert waren , zudem ist die Frage, wenn die..vorbei gerast kämen()) ( man hört sie oft schon, wenn die noch 300m weg sind !!;)) Ob man die anschließend stellen kann oder ob man das Kennzeichen -- was eigentlich Senkrecht , für Jedermann erkennbar, sein muss, überhaupt erkennen kann , weil er auf 70 Grad hoch gebogen ist ... etc. pp. ist sehr fraglich.Das sind die Tatsachen. Die Raser haben sich drauf eingestellt und daher ist es hier schlimm , was in Teilen von Burgdorf abgeht.Könnte man hier Videos einstellen, wäre jetzt hier ein Vidfio dran