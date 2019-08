In "Augenscheinnahme" der Unfallstelle ,Kreisel Nordwest/Weser Str.

Vor 10 Min war ich am Kreisel , was ist dort wirklich passiert ?

Ich wollte mir ein Bild machen, doch als ich alle Spuren angeshene hatte war un dblieb ich verwirrt, was dort abgelaufen war.Meine pers. Erkenntnisse , nach 50 Jahren mit Fahrzeugen im Straßenverkehr unterwegs ist folgende:Der Fahrer kam auf der Schillerslager Str. in Richtung Norden fahrend zum Kreisel. Ab da begann eine Amokfahrt; es hat den Eindruck das er absichtlich diese Fahrrad Fahrende umgefahren hatte, möglicherweise im Volltrunkenem Zustand oder /und unter Drogen !Anders kann ich die Spuren , die doch noch vorhanden sind, zu dem Ablauf, wie der vermutlich tatsächlich abgelaufen war, nur so beurteilen.So wie es sich mir darstellt muss dieser Typ insgesamt 1- 1/2 mal um den Kreisel gefahren sein. aud merkwürdige Weise, wobei er mehrer Verkehrsschilde um un dPlatt gefahrn ehatte, die Heut e teilweise wieder aufgerichtet wurden, doch man kann die Beschädigungen deutlich erkennen, noch auch die Spuren , am Ende diese Amokfahrt an einer Hartbuche , rechts des Eingangs zum Expert Markt, sind deutlich.Was war da wirklich los ??Ich habe mal eine Spuren Fotoserie eingestellt, die das ungewöhnliche aufzeigt....Ich bin 3 mal um den Kreisel gewandert um zu Sehen , wo ist der alles lang gefahren; hanebüchen , was ich dort sah !So, wie die Spurenlage ist , muss der Fahrer fast 2 Runden im Kreiselbereich und Außerhalb , gefahren sein. Die Fotos zeigen den Weg mind. der Ersten Runde, rechts herum ,auf ! Bild 7 und 8 zeigen den Ort ,wo er die Fahrrad- Fahrenden umgefahren hatte.Gelbe Dreiecke. Dort lag gestern auch, im Halbgraben , links, ein kaputtes Fahrrad.