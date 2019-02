Im Alter über 70 : Ein Blauer Fleck , nach dem anderen!

bereits bei leichterem Anstoß mit dem Unterarm oder mit dem Schienbein, oder mit der Hand Oberfläche bekommt man, ab dem o. g. Alter, oft großflächige Blutergüsse. Das dumme daran ist, diese Regeneration, zur Normalität, dauert 3 mal so lange, wie vor 20 Jahren !Ich Denke, das das schon viele, in ähnlichem Alter, estgestellt hatten?Vor 3 Wochen wurde ich, von einem Rüpel ,im REWE- Marktm mit der Einkaufskarre, ich kam von rechts, außen gegen die Hand gestoßen, ein mittlerer Schmerz. 2 Tage später sah ich einen sich großflächig ausgebreiteten Blauen Fleck. Also war dies eigentlich ein " Verkehrsunfall, mit Fahrerfluch !" Denn dieser Typ hatte eine Verletzung ausgelöst mit seinem Rammer! Er sagte nur: "Oh...!"Nun , zurück: ich stelle fest. das Menschen ab diesem Alter eben anfäliger für eigentlich gar nicht so Schlimme, oder kaum wahrgenommene Verletzungen, außen am Körper, sind; die Auswirkung sind jedoch " prächtig" , schöne, lang haltende, Blutergüsse.Was sagt uns das ? Seit Vorsichtiger und nicht Unkontrolliert, sonst seht ihr demnächst aus wie ein Tiger, extrem gefleckt, jedoch in Blau!