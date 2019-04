Hiermit , fordere ich, öffentlich, die sogen. Bürgerreporter

auf Myheimat(Burgdorf)

O. Suppelt und K. Battermann auf



sich ,öffentlich, auf Myheimat,bei mir zu entschuldigen, für die beleidigenden und herabwürdigenden Kommentare, die sie zu meinem BerichtMenü Wetter: „Wer ist oder war Mistral..?“angegeben hatten.Auch weil diese Art ihrer Kommentierungen kein Einzelfall sind!Es ist ein Unterschied, ob man mir das in einem persönlichen Gespräch , so sagt, darüber kann ich hinweg Sehen. Doch das so in der Öffentlichkeit, vor zigtausenden von Lesern und Leserinnen zu tun , ist strafrechtliche extrem bedenklich.Ich gebe trotzdem den Beiden Gelegenheit, zu ihrer Entschuldigung ,Passiert das nicht , erstatte ich Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Hannover, wegen übler Nachrede, Beleidigung und Herabwürdigung meiner Person.