Rettungsfahrzeuge einschl. Leiterwagen ,

Respekt unserer Freiwilligen Feuerwehr - Einsatzbereitsaft !!



rasen über Peiner Weg, zu Rettungsstelle, Nähe Immenser Str., die derzeit einseitig gesperrt ist und für diese Fahrzeuge auch von der gesperrten Seite her zu schmal ist , also Umweg.Wo genau , was , zu Retten ist ?Jedenfalls innerhalb von 8 Minuten sind 7 Fahrzeuge aus ganz Burgdorf unterwegs..ein paar schnappschüsse, meist verwackelt , am Kreisel Südost ...