Fahrrad Sicherheitsstreifen, von KFZ. , vielfach mißachtet:

Schülerinnen-Gruppe fährt auf dem Sicherheitsstreifen Nebeneinander!

Offenbar muss erst, erneut, ein Mädchen zu Tode kommt , umgefahren von einem PKW oder anderem KFZ , eher die Region die Form , des, derzeit, unkontrollierten Verkehrsablaufs, in der Südost Region Burgdorfs, analysiert und verändert ?Jeden Tag mindestens 500 Geschwindigkeitsverstöße im Bereich Begrenzung auf 30 KM/h!Jeden Tag fahren Kfz an Radlern vorbei mit mangelhaftem Sicher/Seitenabstand, der 1,50 m betragen soll auch auf dem Sicherheitsstreifen.Hier die Situation geschildert ( vergleiche unten das Foto!)Eine Gruppe Schülerinnen durchfahren den Kreisel , dabei fahren die vorderen Zwei fast Nebeneinander, die 2 dahinter etwas versetzt, so das der Sicherheitsstreifen, für die Vorderen, zu schmal ist. Trotzdem Fahren sie so in die Immenser Str., ein . Just nach gut 20 m kommt ein PkW und biegt ebenfalls in die Immenser Str. ein. Er hat Gegenverkehr !!Er beschleunigt deutlich über 30 KM/h , obwohl er doch die Gruppe Mädchen Sehen müsste und den Gegenverkehr und holt schnell auf und fährt mit ca. 45-50 KM/H mit einem Abstand von nur 50 cm an den Mädchen vorbeit.Wenn nun , plötzlich , das links fahrende Mädchen mal die Kontrolle verliert und nach links etwas abdriftet , würde sie von dem PKW, der mit ca. 45-50 dor vorbei rast, sicher angestoßen , evtl käme es dann zu einem Massen Fall der gesamten Fahrrad- Gruppe denn die fuhren auch nur mit 2 m Abstand hintereinander her.Hier bestand, just in dem Moment, höchste Gefahr. Doch das hat die Mädchen nicht interessiert und den PKW Fahrerenden auch nicht .Lieber Stadt Burgdorf und Liebe Region Hannover-Land, lasst Euch doch endlich was neues Einfallen, so kommt es sicherlich bald zu dem nächsten Todesopfer !