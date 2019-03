Ein trauriger Anblick.... :

Tierschutz in Deutschland... Mangelware:

Schaut mal nach Kanada!!Gestern Abend . gegen 22:38 Uhr, hörte ich , draußen, einen Schuss. Mein erster Verdacht: Da schießt jemand, für den Sonntagsbraten, spät abends noch schnell eine Stockente.Ähnliche Vorgänge habe ich in den vergangenen Jahren hier Erleben müssen , manchmal auch Nachts gegen 1 Uhr udn das am 1, Weihnachtstag(abends)Tierschutz in Deutschland ? Erschreckend! Strafen in Kanada z.B. 150,- Dollar !Wenn man schießt, in der Nähe von Gebäuden (90m) muss der Typ soagr vor Gericht.Hat er keinen Jagdschein wird es möglicherweise eine Gefängnisstrafe geben.Das ist Kanada, wo ein Tier noch was Wert ist.In Deustchland ? Wiederholt wird hier , mit einem Gewehr (mögicherweise 22er Kaliber ? ) in der Gegend herum geschossen, das habe ich schon mehrfach hier erlebt.Gestern schoss erneut Jemand und Heute . eben, fand ich , per Zufall die Stockente, die eine Einschuss in der Brust hatte, die aber wohl schon die gesamte Nacht dort gelegen haben mag.Wer Tierkadaver liegen läßt, wird deutlich härter bestraft, weil mancher Kadaver (in Kananda z.B. ein Elch;) zu Wohltätigen Einrichtungen verbracht, wird wo das Fleisch dann gut ankommt. In Deutschland gibt es keine Elche. Doch ich möchte nur auf das Grundproblem hinweisen!In Deutschland ist man noch auf Kinderschuhen und das muss verändert werden.Ich verständigte die Polizei und bat darum , das man untersucht, welche Art von Geschoss oder Kugel die Ente getroffen hatte. Um auf das Kaliber Rückschlüssen ziehen zu können. Und dann , möglicherweise bei der Stadt nachzufragen /-forschen, wer hat so eine Waffe angemeldet. ---umher und Enten. Die Polizei hat sich bereit erklärt das zu klären ! Toll!Ich denke wir sollte alle mehr auf Tierschutz Gucken und wenn einer in der Nähe abends schießt, das auch Melden! Irgendwann bekommt man dieser Tiertöter und kann ihm das Gewehr wieder wegnehmen. Oder man weiß zumindest das Kaliber und kann anderen Schuss Gebräuchen zumindest einen Vergleich haben.Lange Rede , ich finde es traurig, was hier , wieder , passiert ist.