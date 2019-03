Ein Favorit für ausgefallene Bußgelder

Das Große „ Gebotsschild !“ Tempo 30 – als zulässige Geschwindigkeit!

31303 Burgdorf, Immenser Straße- Einfahrt vom Kreisel her!



Seit mindestens 3 Jahren werden hier, nur von Motorrad Rasern, fast jeden Tag, wenn es Trocken ist und rel. Warm…., erhebliche Überschreitungen vorgenommen.Sie fahren an dem, deutlich sichtbaren, Schild vorbei und beschleunigen sogar auf , geschätzte, 70- 80 KM/ , mit den Hoch motorisierten Maschinen. Es scheint Ihnen Spaß zu machen , die Gebotsschilder zu Missachten und , Sie Wissen ja, hier fanden noch nie und finden auch keine Kontrollen statt. Wenn man sie dort so erwischen würde, wären sie ihren Führerschein los und bekämen zudem ein saftiges Bußgeld und wahrscheinlich 3 Punkte in Flensburg. So dass deren Spaß erst mal monatelang zu Ende wäre , möglicherweise müssten sie sogar zu Fuß gehen.Ich meine, es wird wirklich Zeit , das hier endlich Eingeschritten wird, um diesen Verkehrs- Rechtsfreien Raum aufzulösen.Eigentlich unerklärlich, wie einige (zu viele) Raser sich so gut wie ständig über dieser Geschwindigkeit, die höchstens dort zugelassen ist, hinweg gehen. Entweder sind diese Fahrer Krank und z. B. psychisch gestört oder sie wollen einen tödlichen Unfall provozieren. Dann würden sie zum Mörder werden( siehe Berliner Raser- Szenen Urteil ) Wer derartig und immer wieder so u. a. dort, fährt , der sollte psychisch untersucht werden. Das geht nur , wenn man sie erwischt und das geht nur, mit unvorhergesehen Kontrollen.Wann beginnt die Region Hannover, dass zu tun ? Erst wenn einer Tot ist?Und, es wird Zeit, das die“ Bürgerreporter Myheimat“ einmal Mithelfen, dass die Region Hannover und die Stadt Burgdorf eindlich tätig werden müssen.