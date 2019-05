Drogen , Aufputschmittel oder charakterliche Nichteignung ?

Örtlicher Straßenverkehr.

Keiner dieser Verkehrsteilnehmer rechnet mit einem Motorrad mit 70-80 KM/H an dieser Stelle

Raserei in Ortschaften…………Was treibt Junge Männer( ! ), keine Frauen! , an, nach einer Kreisel-Durchfahrt, mit Tempo ca. 40 KM/H, im 2. Gang, unmittelbar sobald das Motorrad fast wieder gerade ausgerichtet ist , scharf den 2. Gang und dann noch den Dritten Gang einlegen und noch weiter zu beschleunigen ?Und das , obwohl siea) Diese Strecke kennen, weil sie diese Strecke mind. 3-mal die Woche Fahren,b) Also Wissen, das nach dem Kreisel, 30 KM/H vorgegeben sind(Riesen Schild)c) Das nach 70 m eine Zufahrt, von rechts, kommt und nach weiteren 60 m eine Schmale Straße, auf die Immenser Str. mündet, aus der sehr oft Radfahrende kommen, die in die Stadt wollen.Welche ein Charakter fährt hier?,ohne Rücksicht auf die gültige Straßenverkehrsordnung und,ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer!Das ist nicht nur meine Meinung, sondern die Masse der Bevölkerung denkt ähnlich, weil sie sich gefährdet Sehen und auch sind, wenn so gefahren wird.Solche Typen müssten ihren Führerschein für 3 Jahre verlieren und in dieser Zeit, wenn sie einen Führerschein wiederhaben möchten, mind. 3 mal ein MPU machen.Andere können anderer Meinung sein.Wer Menschen grob fahrlässig gefährdet oder billigend in Kauf nimmt, dass er Menschen Verletzen oder gar Töten kann, wenn er so schnell fährt, sollte, in jedem Fall, aus dem Verkehr gezogen werden und es sollte auch eine Drogentest gemacht werden.Das Gesagte gilt ebenso für Auto Fahrende!Muss erst ein Mensch zu Schaden kommen !