Die Stadt Burgdorf hasst Radfahrer ... Teil 06

Der nachfolgende Text kann Sarkasmus, Teile eigener Meinung, Ironie und Rechtschreibfehler enthalten. Letztere dürfen, bei Fund, behalten werden.Heute wollte ich euch mal den Radweg von Burgdorf nach Beinhorn vorstellen. Bitte beachtet die Fotostrecke. Der Radweg ist durch das blaue Schild verpflichtend und ist für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Wie man deutlich an der einladenden Breite des Weges erkennen kann fährt es sich dort sehr angenehm für Radler mit Kinderanhänger, Lastenräder und ähnlichem. Vor allem bei Gegenverkehr. Der schöne Blick auf die Natur macht die ganzen "belanglosen" Unübersichtlichkeit locker wieder gut. Was ist schon schlimm an einem Frontalzusammenstoß, wenn man danach gleich ins weiche Gras purzeln kann.Die letzten zwei Fotos sind von meinem neuen Lieblingsbusch. Dank mehrfacher Meldungen meinerseits wird der inzwischen gut gepflegt und gedeiht hervorragend. Ich fahre sogar extra Umwege um ihn mir anzusehen!Liebe Stadt, gerade in der Zeit von Corona, wo Spiel und Sportplätze geschlossen waren, hattet ihr viel mehr Zeit für solche Kontrollen.