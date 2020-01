Die Stadt Burgdorf hasst Radfahrer ... Teil 03

Der nachfolgende Text kann Sarkasmus, Teile eigener Meinung, Ironie und Rechtschreibfehler enthalten. Letztere dürfen, bei Fund, behalten werden.Heute habe ich eine andere, problematische Stelle für euch. Es geht um eine der drei Verbindungen zur Weststadt. Beim Finanzamttunnel (Bild 1) fehlt es eindeutig an der Übersicht. Selbst die Spiegelfläche ist dort keine Hilfe. Wer gute Augen hat kann gerne einmal nachsehen ob er über die Spiegelfläche das rote Rücklicht des Radfahrers erkennen kann, der direkt vor mir in diesen Tunnel gefahren ist. Allerdings geht es jetzt nicht um die gefährliche Ein/Ausfahrt.Eventuell erkennt ihr schon das Grünzeug, das auf der linken Seite über die Mauer wächst. Was wird ein herausfahrender Radfahrer machen der das Zeug direkt vor sich hat? (Bild 2) Natürlich ausweichen. Und zwar direkt in die Fahrspur der einfahrenden Radfahrer.Da das ganze direkt in der Kurve ist, halte ich das für ziemlich gefährlich.Der Tunnel wird regelmäßig gereinigt. Meldet der Reinigungstrupp solche Sachen nicht?Noch eine kurze Ergänzung zum vorherigen Teil. Nein, die Büsche wurden natürlich noch nicht zurückgeschnitten. Aber ich hab noch eine Fahrt über den Marris Mühlenweg gemacht. Zuerst habe ich die von mir erwähnte Stelle nicht wiedergefunden und dachte schon, die Stadt hätte mal etwas getan. Trotzdem fuhr ein weiteres mal die Straßen entlang. Dabei hat mir ein Autofahrer, obwohl er die parkende Fahrzeug hatte, mal wieder den Vorrang genommen und mich an den Rand gedrängelt. Dort habe ich dann erneut Bekanntschaft mit den Büschen gemacht. (Bild 3) So wie die Äste aussehen war ich auch nicht der erste, der die erwischt hat. Die wurden offenbar früher schon einmal abgebrochen.Liebe Stadt, ihr könnt das doch besser, oder?