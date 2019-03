Die Ersten, Frührjahrs Motorrad- Raser durch Burgdorf.......

mindestens 29 Verstöße in Sachen Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit in Ortschaften. All diese, wären sie in eine Kontrolle geraten, hätte nicht nur ihren Führerschein verloren über mehrere Monate sondern sie wären, vor Rückgabe, erst zu einem MPU Test gebeten worden. Zudem erhielten sie mind. 3 Punkte in Flensburg und eine Geldstrafe von bestimmt über 250 ,- Euro! Letzteres interessiert Solche am wenigsten, denn wer solche Maschinen fährt hat, dieses Geld locker, zum Wegschmeiszen, Parat.Daher sind hier Führerscheinentzug die Beste, zu empfindende, Bestrafung!7 mal waren, (2018) von diesen 29 "protokollierten " Rasern " auf der Uetzer Str. mit Geschwindigkeiten Nahe oder gar über 100 KM/H unterwegs , dort, Rücksichtslos !Es darf gehofft werden , das dieses Jahr diese Typen endlich in eine Kontrolle kommen.

Eben : 21:06 Uhr,

waren Zwei von denen hier unterwegs und nach der Ausfahrt aus dem Kreisel beschleunigten beide mind. auf 70- 80 KM/H Richtung Ostlandring. Scheint ja keine raus den Nebenstraßen zu kommen... ? !