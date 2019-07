Autorennen und Zivil -Raserei, haben was gemeinsam.... !

Tote und/oder immense Zerstörung !

Solch ähnliche Fahrer findet man leider oft auch aufder Bundesautobahn

Das ist so ähnlich wie , wenn ein Schwerlaster Fahrer , der mit 10 m Abstand bei Tempo 80 , auf einen vor ihm Fahrenden auffährt

Rennen Fahren und Privat Autofahren , Schäden im Vergleich bei UnfällenNicht ADAC Porsche Cup,sondern…….ADAC Porsche Zerstörer Cup , Sollte diese Rennen heißen!Denn es geht eigentlich nur darum,. Den anderen mit, gerade noch nicht, geahndeten Mittel, aus dem Rennen zu bugsieren, und dabei gibt es oft sehr zerstörerische Schäden, oft in die Hundertausende !Zudem gibt es eben zwischen 25 Fahrern, 5 oder 6 Hitzköpfe, nicht nur darauf bedacht sind, weil sie auch oft unterlegenen Autos Fahren, den anderen in der Kurve raus zu boxen oder ihn so, bei Höchstgeschwindigkeit , sagen wir von 240 KM/H, anzuschubsen, das der „ die Fliege „ macht und gegen die Bande knallt. Mit extremen Folgen für Fahrzeuge (oft Totalschaden) und Fahrer.Rücksichtsloses Zerstörertum im Porsche ADAC Cup !Daher ADAC Porsche Zerstörer Cup !wenn die Geschwindigkeiten nicht Limitiert sind (oder auch trotzdem..!) und diese dann , rücksichtslos, denn die mittlere und rechte Fahrspur sind belegt , auf der Dritten Fahrspur fahrend, meinen, sie müsste dort eben 280KM/H Fahren.Beide Fahrer , Rennen Fahrender und Autobahn Fahrender,sind ähnlich in ihrem Verhalten. Unbeeindruckt vom Verkehr rechts und , „immer Links !“ und möglichst Rücksichtslose Raserei.Das führt im Zivilleben dann oft auch zu mehreren Toten, wenn einer aus der Zweiten Fahrspur plötzlich mit 120 nach ganz Links wechselt, weil er den, mit 280 sich nähernden, gar nicht wahr genommen hatte, weil diese ja noch 200 m weg war. ..Tja und, der mit 280 rasende das zwar erkennt, doch, bei dem Geschwindigkeitsunterschied, oft keinerlei ausreichenden Bremsweg mehr zur Verfügung hat.Viele dieser Raser sind ja der Überzeugung, das sie ihr, mit 280 KM/H dort entlang rasenden PKW, auf 100m zu Stehen bringen könnte., dieser plötzlich stark bremsen muss, und der LKW Fahrer überhaupt keinerlei Schadenabwendenden Handlungen mehr machen kann, weil 10 m bei 80 keinerlei Reaktionen mehr zulassen.Er rast mit 80 auf dem stark anbremsenden PKW und schiebt dieses ¾ unter den davon gehaltenen anderen LKW ! Alle Fahrzeuginsassen des PKWs werden zermalmt. Auch dies kann zu Schäden in mehrfach Hunderttausender Höhe werden.Wahnsinn. Leider wird diese Raserei zu wenig beachtet von den Kontrolle Behörden.