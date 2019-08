" Amokfahrt " im Kreiselbereich Weserstr. 31303 Burgdorf vor 4 Tagen

Nochmalige Stellungnahme zu den Berichten Altkreisblitz

Ein Ohnmächtiger ( Altkreisblitzbericht) gibt nicht unterschiedlich kräftig Gas und verändert auch nicht , mehrfach zu 45 Grad die Fahrrichtung um an den Ort der ersten Kollision mit dem Kreisel zurück zukehren!

Und fährt schon lange nicht, fast 2 mal, um einen Kreisel !



erscheint mir doch sehr unwahrscheinlich ,

Der Fahrer des Rover hat ca. 5 mal die Fahrtrichtung geändert. Und ist dabei 3 mal ins Gelände gefahren , um dort dann, abrupt , bis zu 45 Grad, wieder die Fahrtrichtung zu wechseln.Anhand der In Augenscheinnahme der Fahrtspuren dort in diesem Bereichen stellt sich , für mich dar, das das kein Ohnmächtiger Fahrer kann, 4 mal die Richtung und zwar deutlich zu ändern , um dann auch noch eine Radfahrerin aufs Korn zu nehmen.Die Spuren in den Wiesenbereichen, die Absenkungen und Steigungen beinhalten, kann man deutlich Beschleunigungsspuren mit Drift sehen.Ein Ohnmächtiger kann so gar nicht fahren, meine Meinung nach.Entweder fährt er , einmal, irgendwo , wie hier 1/3 den Kreisel Mittelpunkt an , und wird dann abgelenk, weil dort eine ca. 15 Grad Schräge ist, , so dasz er fast geradeaus in dieser Richtung weiterläuft , bis er irgendwo gegen knallt.Kurz vor einem Hindernis abrupt ( Spuren! ) auszuweichen , und dann noch neu anzusetzen um daselbe noch einmal, an der Rückseite des Kreisels zu machen ,wenn er ohnmächtig wäre....... !PS: Altkreisblitz berichtet auch noch:Das eine2. Frau den Eindruck hatte das der Roverfahrer in ihre Richtung kommt und sie ist schnell ausgewichen. Also muss dieser Fahrer "möglicherweise" versucht haben eine 2, Person die auf einem Fahrrad fuhr, umzufahren, ist dabei gescheitert und dann in den Wiesenbereiche EXPERT-Markt abgedriftet...( Spuren sind eindeutig !!) Das sollte man nicht vergessen ......