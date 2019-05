Alle sind offensichtlich Verbrecher, in den Augen der Polizeistreife ?

Ich wünsche mir, für den Rest des Jahres 2019 und für das kommende Jahr 2010,

mehr Feingefühl bei Streifen -Polizisten/innen;

die sicher etwas vom Opportunitätsprinzip , in ihrer Ausbildung , gelernt haben müssten.

Beispiel für die Nicht - Anwendung

Das Fazit:

30 ,-Euro Verwarngeld einkassiert,

Dies jedoch meistens nicht anwenden, sondern teils Rücksichtslos, Frech, Obrigkeitstreu und Respektlos, alle die sie Anhalten, über einen Kamm scheren und meistens abkassieren was das Zeug hält,Warum sie das so tun ?Wer weiß das ?dieses Opportunitätsprinzips:In einer 30er Zone stehen sie seitlich in einer Straße. Es kommt einer vorbei, der ca. 28 KM/H fährt, doch vergessen hatte, den Gurt anzulegen, ((in diesem ruhigen Ortsteil , der für ihn nur 1300 m lang ist , dann würde er dort angekommen sein ,wo er hin wollte , gemütlich.)Sie nehmen die Verfolgung auf und als der Fahrer auf dem Parkplatz eines Fitness Studios Einparken will, hindern sie ihm am Rückwärts Einfahren, in dem sie bis auf 1 m drauf fahren, mit 3 Personen , alle Drei führen eine Schusswaffe, deutlich wie ein Westernheld, mit sich,.. dann nehmen sie sich den Fahrer vor.unhöfliches Erscheinungsbild und Obrigkeit geprägt, Respektlos dem 70 jährigen Fahrer gegenüber. Hier hätte eine Belehrung und eine mdl. Verwarnung (Opportun) völlig ausgereicht. Solche Dinge haben sich leider in den vergangenen 10 Jahren angehäuftMensch, Ausbilder dieser Beamten, wacht doch auf und fangt endlich an, jeden Bürger höflich und respektvoll zu behandeln, wenn er Euch gar nichts getan hatte und nicht alle gleich zu einem, evtl., Verbrecher zu stempeln .