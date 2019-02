Alle Aufmerksamkeit den Verkehrsbedingungen geben..

Handy und Musikbox „Out !“ bei Fahrradfahren im Verkehr !



Wer leugnet es, das zu viele, gerade ältere Schüler/innen! , aber auch andere, mit dem Handy, Plus Ohrstöpsel und in der Hand, auf dem Rad unterwegs sind, möglichst dann noch auf der Gegenseite und, da noch auf dem Fußweg, rücksichtslos. Teilweise mit Freien Händen, ohne auf das zu Achten oder zu Hören, was an Gefahren kommen wird.

Hier muss Scharf bestraft werden, ähnlich Autofahrer.