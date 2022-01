Wilder Kaiser Musikanten- Ihre Melodien sind eine musikalische Perle Tirols

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Musik die von Herzen kommt, berührt das Herz und die Seele des Zuhörers.Musikanten, die für musikalischen Hochgenuss stehen sind die Wilder Kaiser Musikanten.Zur Formation gehören die Tiroler Musiklegende Fritz Koch sowie der Musikant mit dem besonderen Feingefühl Erwin Klotz.Fritz Koch ist vielen bekannt als Virtuose an der Gitarre und der Trompete. Außerdem leitete er das legendären Hahnenkamm Trio mit den Kitzbühler Dirndl. Als Studiomusiker wirkte er bei 400 Produktionen von Schlagerstar Hansi Hinterseer bis hi zur Militärmusik Tirol mit. Auch Karl Moik schätzte seine musikalische Expertise. Mit ihm gastierte der gestandene Tiroler in zahlreichen Musikantenstadl Sendungen und ging einige Male mit auf weltweite Tournee.Erwin Klotz ist vielen als Musikant bei der legendären Formation Tiroler Echo bekannt.Er gilt als ausgewiesener Fachmann am Akkordeon. Dies präsentiert er dem Publikum immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise.Nun verwirklichen die beiden Musikanten ihr Herzensprojekt „Wilder Kaiser Musikanten.“Auf ihrem Debütalbum "Heimat mein Tirol" erklingen 13 vielfältige musikalische Melodien, die zu Herz gehen.Rassig im Rhythmus wird es mit der Titelmelodie "Heimat mein Tirol" oder der "Musikanten Polka. " Gefühlvoll im Walzertakt erklingen unter anderem der "Tiroler Alm Landler" oder der "Rosen Walzer."Ihre virtuose Spielweise kommt besonders gut in den Melodien "Wo der Enzian blüht" oder dem "Tango Tirol" zu tragen.Ihre Verbundenheit zu Tirol klingt in den Volksweisen "Dianei geh her zum Zaun" oder "Der Weg zu mein Dirndl“ an.Dies alles zeichnet ein vielfältiges Album mit handgemachter Musik aus.