Uschi Bauer- Die Sängerin mit der fröhlichen Note jodelt sich in die Herzen eines Millionenpublikums

Dieses musikalische Erfolgsrezept verfolgt die bayrische Volksmusiksängerin und Jodlerin seit Jahrzehnten.1978 begann ihre große musikalische Karriere. Mit ihren Erfolgsmelodien wie der " kleinen Bergkirche" sang sich die gebürtige Münchnerin in die Herzen eines Millionenpublikums.Viele Jahre prägte Sie das volkstümliche Showgeschäft mit tollen Tourneen und TV Auftritten.Ihre große Leidenschaft das Jodeln begleitet Renate Remmelt alias Uschi Bauer schon seit ihrer Kindheit. Ihrer großen musikalischen Vorbilder waren hierbei Peter Hinnen sowie der Münchner Thomas Scholl.Im März 2018 erlitt die Sängerin mit der fröhlichen Note einen schweren gesundheitlichen Schicksalsschlag. Die Ärzte diagnostizierten bei der Sängerin eine schwere Lungenerkrankung.Doch eine Frau, die wie Uschi Bauer mitten im Leben steht gibt nicht so schnell auf.Sie begann verstärkt mit dem Jodeln und schaffte es so die Krankheit in den Griff zu bekommen.Im Dezember 2018 sah die rüstige Seniorin, das Format " The Voice Senior".Mit ihrem großen musikalischen Talent beschloss die Vollblutsängerin sich dort anzumelden.Sie wurde daraufhin in die Sendung eingeladen und überzeugte mit ihrer Darbietung das Publikum und die Jury.Ihr ist es somit gelungen die volkstümliche Musik in einer großen international anerkannten Musikshow zu platzieren.Von diesem großartigen Erfolg gepackt beschloss die Musikerin sich einem Weltrekordversuch zu stellen.Dem Schweizer Peter Hinnen war es 1992 gelungen 22 Töne eines Jodlers in der Sekunde vorzutragen.Uschi Bauer knackte im Oktober 2020 dieses Rekord um 2 Töne. Sie schaffte es 24 Töne in der Sekunde vorzutragen und erlangte somit einen neuen Weltrekord.Der neue Weltrekord wurde in der BR Sendung " Heimat der Rekorde" präsentiert.Ein weiterer Ritterschlag wurde Uschi Bauer mit der Einladung in Andy Borgs Schlagerspaß zu teil. Auch dort konnte Sie mit einem Wandermedley und den 7000 Rindern musikalisch überzeugen.Man kann vor der Karriere dieser volkstümlichen Persönlichkeit nur den Hut ziehen und ihr weiterhin alles Gute und viel Gesundheit wünschen.Gäbe es die Krone der Volksmusik noch, hätte diese Uschi Bauer für das Comeback des Jahres mehr als verdient.Bildquelle: Uschi Bauer privat