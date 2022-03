Südtirol grüßt das Allgäu- Volksmusik und Schlager Stars präsentierten Melodien fürs Herz

Musik voller Hoffnung und Glück wurde gestern dem Publikum im Holzgünzer Hoschmi Stadel dargeboten.Den musikalischen Auftakt des gestrigen Abends setzte das Duo Alpenrot. Sie präsentierten unter anderem die Melodie "Verlorene Heimat. "Anschließend wehte musikalisch der Schlernwind durch Holzgünz. Das Duo aus Südtirol brachte unter anderem die Kultmelodie "Der alte Franz" oder die " Starke Heimat" mit ins Allgäu. Emotional wurde es beim Titel "Lieber Gott das war zu früh", welchen sie in diesen Tagen besonders den Opfern des Ukraine Konfliktes widmen.Nun war es Zeit für die ersten Gäste aus dem Allgäu. Die Hit Produzenten vom Duo Wörle brachten unter anderem ihre Melodien wie "Ich schreibe dir ein Liebeslied" oder "Verbotenes Feuer" mit. Für besondere Furore sorgte Georg " Schorsch" Wörle mit seiner Version des Louis Armstrong Klassikers " What a wonderful world."Sunrise aus Südtirol feuerte ein Hit Feuerwerk ab!Mit ihren Erfolgsmelodien "Unter Tränen fort in dieser Nacht", "Als wenn es gestern war" oder ihremaktuellen Albumtitel "Luft und Liebe" sorgten sie für Furore.Volksmusik mit ganz viel Herz präsentierten die Geschwister Niederbacher aus dem Pustertal. Ihre Geschichten erzählen aus dem Leben und dringen in das Herz des Publikums ein. Sie boten einen bunten Melodienstrauß dar, welcher vom "Tiroler Herz Marsch" über "Hoch auf den Bergeshöhn", bis hin zu ihrem aktuellen Albumtitel" Bergeskinder aus Tirol" reichte.Ebenso gedachten sie ihrem verstorbenen Onkel mit " Manchmal schweigen auch die Berge.“ Ein Zeichen für den Frieden setzte die Melodie "Wenn die Nacht kommt gibt es Frieden."Conny Singer führte nicht nur als hervorragende Gastgeberin durch den Abend, sondern sorgte auch mit ihren Melodien wie" Glück, das nenn ich Glück" oder zahlreichen Schlager Klassikern für gute Stimmung.Mister Romantica Graziano reiste aus Bozen nach Holzgünz und verteilte musikalische Melodien fürs Herz. Unter anderem präsentierte er die Melodie " Ich sag Ti Amo. "In seinem zweiten Teil sorgte er mit seiner Tochter Beatrice für Stimmung. Sie sangen dort unter anderem neben einem Italo Medley, auch den Klassiker "Fang das Licht. " Aber auch ihre aktuelle Melodie " Viva la Vita" durfte nicht fehlen.Im Finale besang Beatrice den Kultsong "Halleluja" und sorgte für Gänsehautmomente.Es war eine sehr gelungene Veranstaltung in Holzgünz.Alle Einnahmen kommen dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zugute.