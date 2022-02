Südtirol grüßt das Allgäu- Eine ganz besondere Veranstaltung für die gute Sache

Ein wahres Musikfeuerwerk aus Südtirol und dem Allgäu erwartet das Publikum am 5.3.22 im Hoschmistadl in Holzgünz.An diesem Abend wird die Verbundenheit beider Länder musikalisch zelebriert.Aus Südtirol reisen die sympathischen Bergeskinder aus Tirol, die Geschwister Niederbacher an. Mit Im Gepäck haben sie natürlich alle ihre großen Erfolgsmelodien. Ebenfalls mit dabei ist das Duo Sunrise, welches im Schlagerbereich seit Jahren für Furore sorgt.Heimatlich wird es auch mit dem Schlernwind und dem Duo Alpenrot.Auch der Schlagerromantiker Graziano wird mit seiner Tochter Beatrice auf der Bühne stehen und seine Hits abfeuern. Alexander Rier gibt sich musikalisch die Ehre und führt das Publikum durch den Abend.Aus dem Allgäu ist das Duo Wöhrle mit ihren Erfolgsmelodien mit dabei. Conny Singer singt an diesem Abend ihre schönsten Lieder und gesellt sich zu Alexander Rier als Co-Moderatorin .Als Special Guest wird das italienische Schlagerfeuerwerk Salvatore e Rosario zu Gast sein.Kulinarisch gibt es ein Knödeltris zum Essen.Es erwartet sie also an diesem Abend ein kulinarischer und musikalischer Hochgenuss.Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt dem Kinderhospiz St. Nikolaus, Bad Grönenbach zu Gute.Karten sind an den örtlichen Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.Ein entsprechender Corona Nachweis ist zu erbringen.