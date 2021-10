Sonja Weissensteiner reist mit Musik in den Bergen ins Berchtesgadener Land

Eine wahre musikalische Reise voller Highlights erlebt das TV Publikum am kommenden Sonntag 24.10.2021 ab 20:15 Uhr im BR Fernsehen. Denn dort begrüßt der volkstümliche Sonnenschein Sonja Weissensteiner die Fernsehzuschauer zu einer malerischen Rundreise durch das Berchtesgadener Land.Auch in dieser Ausgabe stehen wieder Brauchtum, regionale Musik, Natur und Tradition auf dem Reiseprogramm.Sie nimmt den Zuschauer dabei mit auf eine Tour auf dem Königssee und begibt sich auf eine Alpaka Wanderung. Ebenso trifft Sonja die Rodel Legenden Georg Hackl und Felix Loch. Kulinarisch werden wir dieses Mal von Toni Hillebrand verwöhnt. Er bereitet in der Sendung ein Gamsgulasch zu.Auch auf einen wahren musikalischen Ohrenschmaus müssen wir in dieser Sendung nicht verzichten. Es werden unter anderem die Stoaberg Sängerinnen, die Vogelfrei Musi, Hansi Berger und die Rupertiblosn sowie die Almhäusl Musi zu Gast sein.