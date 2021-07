Sonja Weissensteiner entführt ihr Publikum ins malerische Passeiertal

In einer neuen Ausgabe von Musik in den Bergen trifft dieser Spruch wunderbar auf die bezaubernde Moderatorin Sonja Weissensteiner zu.Sie reist hierzu in ihr Heimatland Südtirol und zeigt ihrem treuen Publikum die schönsten Fleckerl des Passeiertals.Auch in dieser Ausgabe besucht die singende Moderatorin mit Herz wieder Persönlichkeiten aus der Region.Sie besucht u.a. die Handweberei von Franziska Haller, die in ihrem Familienbetrieb traditionelle Sarner Jacken aus reiner Schafwolle herstellt sowie den Fischzüchter Stefan Schiefer . In der Backstube von Margareth Raffl lernt Sonja alles rund ums Vinschgerl. Im "MuseumPasseier" in St. Leonhard erfährt das Publikum alles über den Südtiroler Volkshelden Andreas Hofer.Für musikalischen Hochgenuss sorgen die Original Südtiroler Spitzbuam, die Brauhaus Musig, das Herbert Pixner Projekt, die Hallers, das Trio Pamer, die Wetterhexen, die Hochwilde Böhmische, das Trio Lutz, die Familienmusik Prünster, die Santoni Family, die Gruppe Pseirer Power und die Jungen Pseirer.Ausgestrahlt wird die Sendung am 4.7.21 um 20:15 Uhr im BR Fernsehen