Sonja Weissensteiner- Die singende Moderatorin mit Herz

Zu den Personen, die diese Gabe verschenken können zählt Sonja Weissenteiner.Mit Ihrer charmanten Art beschert Sie Ihrem Publikum unvergessliche TV Momente. Ihre Sendung „ Musik in den Bergen ist geprägt von heimatlichen Traditionen und Bräuchen, sowie einer musikalischen Vielfalt.Auf ihren musikalischen Reisen schafft Sie es den Menschen aus der bereisten Region so manches Geheimnis zu entlocken, ohne dabei indiskret zu werden.Die Laufbahn im Showgeschäft begann schon in Kindertagen.Ihren größten musikalischen Erfolg feierte die Südtirolerin mit ihrem Grand Prix der Volksmusik Titel " Für dich allein ist dieses Lied“, im Jahr 2000.Heute steht bei der volkstümlichen Powerfrau, die Präsentation eines TV Formates im Vordergrund, wobei sie im Rahmen ihrer Sendungen auch gerne mal die ein oder andere Melodie selbst anstimmt.Am kommenden Sonntag nimmt uns die singende Moderatorin mit Herz mit ins grüne Herz der Steiermark, genauer gesagt ins steirische Ennstal. Dort präsentiert sie unter anderem den Nationalpark Gesäuse, den Benediktinerstift Admont und die Dachsteinregion. Natürlich gibt es auch in dieser Ausgabe wieder viel Handwerk, Brauchtum und kulinarische Genüsse. Sie besucht u.a. eine Hüttenschuhwerkstatt und lüftet das kulinarische Geheimnis, der „Gesäusekipferl.“Für musikalische Unterhaltung sorgen die Sonnberger Schwegl Musi, die Wetterloch-Blos, der Steirerklang, die Schoffeichtkoglposcha, die Hirnbirnmusi, die Gruppen Z'schod für dahoam und Woaf liegend, die Brodjaga Musi, die Gaishorner Wurzhornbläser, die Roßfeld Musi, das Altsteirertrio Lemmerer und die Hauser Tanzlmusi.Die Sendung mit der herzlichen Sonja Weissensteiner wird am kommenden Sonntag 30.5.21 ab 20:15 Uhr im BR Fernsehen zu sehen sein.