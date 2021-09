Sigrid& Marina überzeugen bei renommierten TV Formaten am Sonntag

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Am Sonntag traten die beiden Erfolg Schwestern mit ihrer aktuellen Single" Volle Lust und volles G`fühl" in der ARD Show "Immer wieder Sonntags" auf.Nicht nur die Gäste in der ausverkauften Arena, auch 1, 22 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten den grandiosen Auftritt vor den Bildschirmen.Ebenso wirkten die Schwestern bei der Überraschung für Stefan Mross mit.Hier kann man den Auftritt anschauen:Abends durften sie dann musikalisch in der Sendung "Andy Borg bei Freunden" ihre ebenfalls neue gefühlvolle Ballade "So wie der Wind" präsentieren.Vor der malerischen Kulisse Kärntens wurde die Melodie perfekt inszeniert.Es war ein rundum gelungener TV Tag für die Fans und Freunde von Sigrid &Marina.Hier der Auftritt von Andy Borg bei Freunden