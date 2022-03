Schlagerlady Gabriela im Interview

Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Zu Menschen mit diesen Attributen zählt zweifelsohne Schlagerlady Gabriela.Gabriela steht für temperamentvollen Schlager mit Herz und Gefühl. Im persönlichen Gespräch stellen wir Gabriela heute etwas näher vor.Ich würde mich selber als sehr temperamentvoll, ehrlich, offen und humorvoll beschreiben.Zur Schlagermusik bin ich durch meinen Partner Captain Freddy gekommen.Dadurch, dass ich Freddy seit Jahren bei vielen Terminen live begleite habe ich für mich die Lust an der Schlagermusik entdeckt.Viele Menschen sprachen mich auch am Fanstand immer wieder an, warum ich denn selber nicht auf der Bühne stehe und singe.Dies hat mich angespornt und ich nahm mit meinem Freddy das Duett "Im Cabriolet" auf. Nach diesem erfolgreichen Duett durfte ich weitere Solotitel unter anderem die Melodie " Das ist unser Tag" aufnehmen.Für mich ist Schlager mittlerweile eine große Leidenschaft, die ich sehr gerne mit meinem Partner Captain Freddy teile.Ja, ich trage in meiner Handtasche immer eine kleine Figur des Heiligen Antonius bei mir. Ich wurde von meiner Oma, in meiner Kindheit sehr religiös erzogen. Seit dieser Zeit bin ich mit dem christlichen Glauben verwurzelt.Mein neuer Titel ist ein Lied für alle Liebenden. Es ist eine schöne Liebesgeschichte, die auch auf mich persönlich zu treffen könnte. Außerdem möchte ich mit dieser Melodie den Menschen ein wenig Ablenkung in diesen schwierigen Zeiten schenken.Man kann sich meine Titel im Radio wünschen. Außerdem freut es mich sehr, wenn die Fans unsere Konzerte besuchen und Spaß an der Musik haben.Vielen Dank für das Interview!Die neue Single CD kann man bei allen Auftritten von Gabriela käuflich erwerben oder unter der E- Mail gabriela_laurentiu@web.de bestellen.