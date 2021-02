Ramona Martiness- Ihr musikalischer " Herzenswunsch" geht in Erfüllung

Wer fest an sich und sein Talent glaubt kann Berge versetzen.

Diese alte Weisheit hat sich auch eine aufstrebende Interpretin aus Buchdorf im Donau Ries zu Herzen genommen.Ramona Martiness liebt und lebt Schlager seit ihrer Kindheit. In ihrer bisherigen Karriere konnte die bekennende Bayerin bereits einige Achtungserfolge einfahren. So gelang ihr beispielsweise mit " Sturmfrei" ein musikalischer Fußabdruck in den gängigen Medienportalen.Nun möchte die Schlagersängerin mit einem exzellenten Team rund um Starproduzent und Schlagerpilot Stefan Pössnicker, Mark Bender sowie Marvin Trecha so richtig Fahrt aufnehmen.Mit ihrer neuen Single

" Bitte lüge mich noch einmal an"

zeigt die Sängerin starke Charaktereigenschaften wie Schlagfertigkeit und Temperament.Diese Single ist zugleich die erste Auskopplung aus ihrem Album

" Herzenswunsch."



Eine weitere Herzensangelegenheit für die Entertainerin ist der respektvolle Umgang mit Kindern und älteren Menschen.Sobald das Debütalbum " Herzenswunsch" ( Telamo) auf dem Markt ist werde ich hier eine ausführliche Berichterstattung bringen.Nähere Informationen erhält man auch auf der Website der Künstlerin.www.ramonamartiness.comBildquelle: German Popp / Telamo