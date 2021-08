Diese Devise teilt auch Oliver Haidt. Er gastierte am Sonntag im Rahmen des 80. Burgauer Strandfestes im Strandbad in Burgau.Mit im Gepäck hatte der Schlagersonnyboy zahlreiche Melodien aus seiner sehr erfolgreichen Karriere. So erklangen seine Klassiker wie" Ich denk an Rhodos ","Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an "," Engel 07 " oder" Blaue Lagune."Der Abend endete mit einem fulminanten Feuerwerk.