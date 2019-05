Mozarts „Alleluja“ aus Kinderkehlen

Burgau : Stadtpfarrkirche Burgau |

Schülerinnen und Schülern der Grundschule Burgau singen zusammen mit dem Kammerchor Burgau



Bei einem Konzert der besonderen Art bietet sich einer Reihe von Burgauer Grundschülerinnen und -schülern die großartige Möglichkeit, zusammen mit dem Kammerchor Burgau aufzutreten. Zu diesem Anlass hat Herwig Nerdinger, der Leiter des Kammerchors Burgau, für die Kinder der 4. Klassen der Grundschule Burgau den Schlusssatz von W. A. Mozarts „Exsultate, jubilate“ ausgewählt. Das für eine professionelle Gesangssolistin gedachte „Alleluja“ hat Nerdinger so arrangiert, dass es auch von Kinderstimmen gut bewältigt werden kann. So ist der Tonumfang der Melodien dem der jungen Sängerinnen und Sänger angepasst und die anspruchsvollen Koloraturen sind etwas einfacher, aber dennoch recht wirkungsvoll umgestaltet.



Seit Wochen vermitteln nun die betreffenden Lehrerinnen der Grundschule den begeistert mitmachenden Kindern die gefälligen Melodien Mozarts, wobei auch Herwig Nerdinger des Öfteren dazukommt und am Klavier die Vor- und Zwischenspiele des Orchesters vorträgt. Die Freude, schon in so jungen Jahren mit professionellen Musikern auftreten zu können, ist den Kindern deutlich anzumerken. Die einmalige Gelegenheit bei diesem Konzert mitwirken und dabei gleichzeitig so großartige Werke wie Antonio Vivaldis „Gloria“ und sein berühmtes Violinkonzert „Der Frühling“ aus dessen Zyklus „Die Jahreszeiten“ live miterleben zu können, wird bei den Kindern der Grundschule Burgau mit Sicherheit einen bleibenden Eindruck hinterlassen.



Das Konzert findet am 26. Mai 2019 in der Stadtpfarrkirche Burgau statt, Beginn 18:00 Uhr. Es singen der Kammerchor Burgau, sowie Kinder der Grundschule, es musiziert das Orchester Sinfonietta Lamagna. Solist des Violinkonzerts ist Klaus Nerdinger, die Gesangssolistinnen sind Katharina Mazalla-Zenk und Miriam Galonska. Die musikalische Leitung hat Herwig Nerdinger.