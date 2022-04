Mario&Christoph- Ihr neues Album "Ich trag die Sonne in meinem Herzen" ist wie ein Spiegelbild des Lebens

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Musik kann das Leben widerspiegeln!Dies beweisen uns diemit ihrem brandneuen

Album "Ich trag die Sonne in meinem Herzen . "

Mit dieser beschwingten romantische Liebeserklärung im Walzertakt startet die brandneue CD. Es folgt ein Liebesschwur im Discofox Sound mit dem Namen "Noch mal- Du und ich!" Ein musikalisches Liebesgeständnis ist die TV bekannte Melodie "Ich hab dir die Liebe mitgebracht ." Im alten VW“ erinnern sich Mario& Christoph sehr gerne an ihre Jugendzeit zurück . Mit "Bella Donna Mia" ist ein weiteres musikalisches Kompliment auf dem Album enthalten."Es hört nit auf" ist eine Ballade voller Dankbarkeit. Im Discofox Sound erklingt auch der Song "Falsche Signale", welcher sich um das Thema Eifersucht dreht. Mit dem Titel" Was wenn ich`s doch bin " besingen sie eine musikalische Empfehlung an die Damenwelt.Der "Bergkamerad" ist eine ganz besondere Melodie auf der CD. Musikalisch wird hierbei ein Bergunglück umschrieben."„In Seifenblasen durch die Nacht" ist eine wunderbare Discofox Nummer, die das Vermissen der Traumfrau beschreibt. Kopfkino total erlebt der Hörer beim Song "Spiele der Nacht ." Wie schmerzlich es ist einen lieben Menschen zu vermissen erklingt bei "Die Nacht mag nit aussi geh`n ."Ein musikalischer Liebesbeweis ist der Titel " Gegen den Wind. "Zum Abschluss des Albums singt Mario gemeinsam mit seiner Tochter JAQUI den Popsong "Mein Glück ."Wir wünschen den beiden Erfolgsmusikanten auch mit der neuen Produktion wieder sehr viel Glück und Erfolg!