Burgau : Kapuzinerhalle |

Das Kulturamt der Stadt Burgau präsentiert am Samstag den 19.03.2022 ab 20.00 Uhr in der Kapuzinerhalle einen Konzertabend mit Zydeco Annie & Swamp Cats. Anja Baldauf mit Künstlername Zydeco Annie wurde das Akkordeon bereits in die Wiege gelegt. Die Dozentin für Akkordeon an die Berufsfachschule für Musik in Krumbach tourt bereits seit 15 Jahren mit Profimusikern durch Europa und verkörpert die Südstaatenmusik der Cajun- und Zydeco-people.



ZYDECO – Ein Musikstil aus Louisiana

Alle Musikwege der USA führen in den tiefen Süden. Rock, Soul, Blues, Gospel, Rock’n’ Roll, Jazz und Country, sie alle haben hier ihre Wurzeln. In Louisiana vermischten sich Nationen und Kulturen auf einzigartige Weise. So entstand, ausgehend von New Orleans, aus dem afro-karibischen Lebensgefühl der vielen Kulturen und der französisch sprechenden Akadier, nachdem sie aus Kanada vertrieben wurden, der Zydeco. Er ist eine schnelle, tanzbare Musikform und Lebensfreude pur! Charakteristische Instrumente sind Akkordeon und

Waschbrett, die Texte werden überwiegend in englischer aber auch in französischer Sprache

gesungen. Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich dieser Musikstil und Mitte der 50er Jahre erreichte der Zydeco durch Musiker wie Clifton Chenier und Boozoo Chavis Popularität. Später kamen E-Gitarre, Schlagzeug und starke Rhythm ́n ́Blues-Wurzeln hinzu, die heute bis in die Funk und HipHop-Ecke reichen.

In New Orleans dem ′′Big Easy′′ gilt heute noch die Devise ′′Laissez le bon temps rouler′′ – ′′Lasst es Euch gut gehen!′′ Und das ist bei dieser Musik schon vorprogrammiert.