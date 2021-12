In der Wunschsendung „ Herzlichst“ wird Weihnachten und Silvester gefeiert.

Wahre musikalische Herzenswünsche werden in der Sendung“ Herzlichst“ erfüllt.Auch in diesem Jahr hat sich Melodie TV wieder etwas ganz besonderes einfallen lassen und begrüßt an Weihnachten und Silvester die Stars im Musikhotel Mariandl, im niederbayrischen Elisabethszell.Es erwartet die Fans und Freude ein bunter weihnachtlicher Mix aus Volksmusik und Schlagermelodien.Als Stargäste werden in diesem Jahr Hansy Vogt, Rainer Kirsten& Liane, Natalie Lament, Melanie Payer, Stefan Micha, Stefan & die Aufdreher, Uwe Jensen sowie der Kapitän des volkstümlichen Schlagers, Captain Freddy und seine Gabriela erwartet.Weitere musikalische Gäste sind: Andy Borg, Bergkristall,Die Grubertaler, Ensemble Osttirol, Erwin Aschenwald & die Mayrhofner, Orig. fidele Lavanttaler, Rudi Bartolini ,Sigrid & Marina, Tommy SteibDurch den Abend führen ihre beiden Gastgeber Romy und der singende Wirt Stefan Dietl.Ausstrahlungstermine auf Melodie TV:23.12.21 20:15 Uhr25.12.21 20:15 Uhr31.12.21 20:15 Uhr