Im Rupertihof ist Musik und Gastlichkeit zuhause

Wer Musik und Gastfreundschaft im Herzen trägt, kann jeden Tag zu einem Erlebnis für andere werden lassen.Diese Philosophie trägt die Familie Berger seit Jahre wie eine Prägung auf ihrem Herzen.Hier wird Musik und Gastlichkeit groß geschrieben.Seit 68 Jahren begrüßt die Familie Berger in dritter Generation Gäste in Ainring.Seit 1.1.2020 leitet Hansi Berger das Hotel.Zum Rupertihof gehören auch der Gasthof Ulrichshögl und der Klosterwirt Höglwörth.Die Bayern Charlets und das Erlebnisresort „ Berglerbad“ werden von seinem Vater Thomas geführt.Zum Hotel gehört auch eine eigene Metzgerei.Hansi ist neben seiner beruflichen Tätigkeit auch als erfolgreicher Entertainer tätig.Bereits in Kindertagen wurde er in Karl Moiks Musikantenstadl einem Millionenpublikum bekannt. Gemeinsam mit seinem Vater Thomas Berger und dessen Kultformation „ Ruperti Express“ begeisterte er mit „ Hallo, I bins da Hansi.“Seit seiner Kindheit steht er im elterlichen Betrieb fast jeden Tag auf der Bühne und begeistert sein Publikum.Bei seinen Auftritten im Hotel präsentiert er neben Stimmungsmedleys auch eigene Melodien, wie z.B „ Wenn I an See seh, brauch I koa Meer mehr.“Im Hotel begrüßt er täglich auch musikalische Gäste wie Klaus, welche das Publikum gut unterhalten.Auch der singende Kellner Daniel darf für die Gäste singen. Er verneigte sich mit der Melodie“ Servus, Grüzi und Hallo“ vor den Königinnen der Volksmusik Maria und Margot Hellwig.Mit „die Zeiten die san anders woarn“ begeisterte Hansi 2014 in der Sommerhitparade bei Immer wieder Sonntags.Im Jahr 2017 übernahm er gemeinsam mit Lara Bianca Fuchs die Moderation des Folx Stadl auf Folx TV.In diesem Herbst (18.11.21-21.11.21) feiert er sein 20 jähriges Bühnenjubiläum mit einem Fest in seinem Rupertihof.Mit dabei sind u.a. Sigrid& Marina und Da Zillertaler& die Geigerin.Ebenso erscheint im Herbst sein neues Album zum Jubiläum.Dort ist u.a. seine neue Melodie“ Auf die Zeiten die vor uns liegen“ enthalten.