Im Ebbser Fohlenhof steppt beim Radio U1 Tirol Frühschoppen der Bär

Genau diese Attribute trafen beim gestrigen Radio Frühschoppen perfekt aufeinander.Den musikalischen Reigen des Frühschoppen eröffnete Mario K, die Ausnahme Stimme aus dem Zillertal.Er brachte seine Erfolgsmelodien "A Boarischer um Mitternacht" oder "Das alles tu ich nur für dich" mit in den Fohlenhof und sorgte für beste Stimmung.Im Anschluss betrat eine Frau die Bühne, in der das Feuer des Schlagers lodert.Gina performte ihre Erfolgsmelodien wie "Verdammte Sehnsucht", "Frühstück auf dem Dach" oder "Ab durch die Mitte" und begeisterte das Publikum mit ihrem Charme.Die Thierseer stellten im Rahmen des Frühschoppen ihr aktuelles Album" We are alive" vor.Daraus präsentierte die Tiroler Erfolgsformation ihre Melodien "Echte Prinzen", "Beifahrersitz" oder " Up up up, nobody is perfect ". Dies kam beim Publikum hervorragend an.Auch die Grand Prix Siegerin aus dem Salzkammergut Sigrid& Marina ließen es sich nicht nehmen beim Radio U 1 Frühschoppen auf dem Fohlenhof ein Feuerwerk der Volksmusik zu entfachen.Neben ihren brandneuen Melodien" Volle Lust und volles G`fühl "und " So wie der Wind" brachten sie auch ihre Hits "Pure Lust am Leben" oder "Fliege mit mir in den Himmel hinein" mit. Das Publikum war begeistert von ihrem Auftritt.Auch Juche aus Tirol reisten an und gaben ihre Melodien wie " Mir gian ins Gasthaus" sowie weitere Tiroler Heimatmelodien zum Besten. Ihr uriger Sound fand beim Publikum ebenfalls besten Anklang.Durch das Programm führte das Tiroler Radio Urgestein Ingo Rotter.Mit seinen Witzen und seinem Charme führte er perfekt durch die Sendung.Als besonderen Gast dürfte Ingo Rotter den Haflingerzüchter und Superstar der Volksmusik Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen auf der Bühne zum Talk begrüßen.Es war ein rundum gelungener Frühschoppen in Ebbs/ Tirol.