Die Stars der großen Schlager Hitparade schenkten den Fans unvergessliche Stunden voller Freude und Glück im Günzburger Forum am Hofgarten

Schlager ist ein Lebensgefühl!

Dieses Lebensgefühl wurde am gestrigen Abend bei der großen Schlager Hitparade in Günzburg gefeiert.Musikalisch begrüßte der Gastgeber Bernhard Brink sein Publikum mit dem Song" Von Null auf unsterblich ."" Einfach nur Lust " hatte Laura Wilde auf ihre Fans im Günzburger Forum am Hofgarten. Ihr Temperament kam besonders gut bei ihrem bisher größten Hit "Ungarisches Blut" zur Geltung. Musikalisch wünschte sich die charmante und liebenswerte Südhessin "Zurück in die Zukunft." Für Gänsehautmomente sorgte ihre Ballade "Ich wünsche mir."Damit setzte sie ein ausdrucksvolles Zeichen für Frieden und Toleranz.Nun war es Zeit für den Sunnyboy des Popschlagers.Vincent Gross spürte den musikalischen Beat des Publikums und konnte mit seinen Melodien" Über uns die Sonne " und" Du weißt was ich mein" überzeugen.Absolut authentisch präsentierte er "Ich schenk dir mein Herz."Dies bot der Shootingstar unplugged mit seiner Gitarre dar und konnte dabei seinem Publikum ganz nah sein und in die Augen sehen.Dieser ganz besondere Auftritt wurde vom Publikum frenetisch gefeiert.Natürlich überzeugte auch der Schlagertitan als Gastgeber und Interpret. Nach Günzburg hatte er ein Hit- Feuerwerk seiner größten Erfolge mitgebracht. So erklangen unter anderem seine Kult Melodien" Alles auf Sieg", "Blondes Wunder" oder "Caipirinha ."Gerne erinnert sich Bernhard Brink auch an seine Zeit in der legendären ZDF-Hitparade zurück. In einer musikalischen Hommage an seine Kollegen erklangen die goldenen Hits der ZDF Hitparade in einem Medley.Mit "Aber Dich gibt's nur einmal für mich" verabschiedete er sein Publikum in die Pause.Nach der Pause hob das Publikum sprichwörtlich ab.Es war Zeit auf eine musikalische Reise zu gehen. Als musikalische Reisebegleiter fungierten hierbei die Schlagerpiloten. Die sympathischen Burschen reisten mit dem Publikum nach "Santo Domingo" und zur "Lady Jamaika ." Wie romantisch veranlagt sie sind merkte man bei der Melodie "Oh mi Amor ."Dass die Burschen Schlager lieben spürte man bei ihrem Auftritt von der ersten bis zur letzten Sekunde."Egal was andere sagen" ist das Lebensmotto des Popstars Eloy de Jong.Der sympathische Holländer überzeugte das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm, welches von "Barfuß im Regen " über "Ich bin für dich da" bis hin zu der zu Herzen gehenden Ballade "Solange wir uns haben " reichte.Ein Statement für Frieden und Toleranz setzte er mit der Melodie"Alle Farben dieser Welt ."Mit Eloy de Jong ging eine abwechslungsreiche und facettenreiche Schlager Hitparade in Günzburg zu Ende.Man merkte, dass der Schlager lebt!