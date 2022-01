Die Innsbrucker- Das Comeback eines ganz besonderen volkstümlichen Musikstils

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Musikstile prägen die Menschen seit Jahrhunderten.Einen ganz besonderen volkstümlichen Musikstil dürfen wir euch heute präsentieren- Die " Innsbrucker Stücke."Ein Klangbild das mit zwei Trompeten, Gitarre, Akkordeon und Gesang überzeugt.Die ersten Kompositionen entstanden hierzu vor 30 Jahren durch Norbert Rabanser.Kurz darauf wurden die Innsbrucker gegründet.Mit seinen beiden Freunden aus dem Symphonieorchester Innsbruck Heinz Wechselberger ( Trompete) und Rupert Darnhofer ( Trompete) sowie deren gemeinsamen Freund Fredi Gradwohl aus Weiz in der Südoststeiermark ( Akkordeon und Gitarre) erweckten sie diesen ganz besonderen Musikstil zum Leben.Wie jeder Musikstil musste auch dieser erst einmal in Fachkreisen Anerkennung finden.Das Ensemble nahm drei CDs auf. Dabei entstanden ihre großen Hits " Verena" oder die " Isis Polka."Nach 30 Jahren gibt es jetzt die Sensation- Die Innsbrucker melden sich musikalisch mit ihrem Comeback Album in Originalbesetzung zurück.Dieses trägt den Namen "Damals, Heute ,Morgen:"Auf der Comeback CD befinden sich 13 vielversprechende neue Melodien wie " Welcome", die " Coconat Party", " Sternbilder" oder "Wenn Herzen weinen." Natürlich dürfen auch die großen Erfolge aus vergangener Zeit nicht fehlen. Dieses erklingen als Bonus Track in einem neu arrangierten Hitmedley.Schön, dass die Sehnsucht nach Volksmusik auch nach 30 Jahren wie ein Feuer in den Herzen der Musiker lodert.