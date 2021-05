Die Granaten- Leidenschaftliche Volksmusikmusikanten aus dem grünen Herzen Österreichs

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Frech, frisch, steirisch!Mit diesen Wörtern lassen sich die vier passionierte Musikanten der Granaten aus der Steiermark perfekt umschreiben.Mit ihrer herzlichen Art und der Liebe zur Musik ziehen Anja, Claudia, David und Michael das Publikum in ihren Bann.Die Granaten stehen für Vielfältigkeit, musikalische Virtuosität, Stimmungsgarantie sowie Balladen mit Gänsehautfeeling.Anja prägt sich mit ihrer unverkennbaren Stimme und fetzigem Gitarrenklang in die Herzen ihres Publikums ein.Claudia sorgt mit ihrer Harmonika für den virtuosen Sound der Granaten.David begeistert als Frontmann und Entertainer mit verschieden Instrumenten sowie dem männlichen Gesangspart.Michael ist erst seit kurzem bei den Granaten und legt mit Bariton und E-Bass das musikalische Grundgerüst der Formation.In ihrer Besetzung aus zwei „ Madln“ und zwei „ Buam“ begeistern die Musikanten seit Beginn ihrer Karriere im Jahr das Publikum im deutschsprachigen Europa.Bereits in ihrem ersten Jahr 2013 begeisterten die Steirer mit ihrem granatenstarken Sound das TV Publikukm bei der Winter Musi sowie im Musikantenstadel, denn „ die Musi is a Hammer.“Auch bei Immer wieder Sonntags legten die Granaten einen „ vogelwilden“ Auftritt hin und sorgten für beste Stimmung in Rust.Heimat ist für die Granaten ein wichtiger Anker in ihrem Leben . Musikalisch verneigen sie sich immer wieder vor ihrem Steirerland, wie in der Melodie „ This is us.“Mit ihrer neuen Single „ Vaibee“ überzeugen die Granaten mit erfrischendem sommerlichen Klängen und einem Mix aus Volksmusik und Reggae. Verfilmt wurde das musikalische Projekt im Naturpark Pöllauer Tal.Wir wünschen den Granaten, welche auch liebevoll als „ Abba der Volksmusik “bezeichnet werden weiterhin viel Erfolg!Bildquelle: Hinker Music